Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 2 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

