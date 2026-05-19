Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 19 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 38 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.Según se establece, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tonalá