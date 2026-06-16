Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 16 de junio determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 95% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Monterrey