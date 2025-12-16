Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 16 de diciembre prevé que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

