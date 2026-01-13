Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 13 de enero anticipa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 20 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

