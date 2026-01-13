Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 13 de enero anticipa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Martes 20 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto