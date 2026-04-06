Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 6 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

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