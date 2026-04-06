Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 6 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos