Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 5 de enero prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11