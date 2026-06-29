Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 29 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Cancún