Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 29 de diciembre informa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 30 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

