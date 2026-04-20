Lunes, 20 de Abril 2026

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 20 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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