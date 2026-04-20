Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 20 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México