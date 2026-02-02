Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 2 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos