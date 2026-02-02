Lunes, 02 de Febrero 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 2 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

