Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 19 de enero informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.Según se establece, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Jueves 22 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 26 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13