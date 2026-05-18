Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 18 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.Según se comunicó, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Miércoles 20 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto