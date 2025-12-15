Lunes, 15 de Diciembre 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 15 de diciembre anticipa que estará con muy nuboso con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

