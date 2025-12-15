Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 15 de diciembre anticipa que estará con muy nuboso con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

