Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 12 de enero prevé que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 13Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11