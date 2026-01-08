Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 8 de enero informa que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

