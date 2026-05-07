Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 7 de mayo anticipa que estará con muy nuboso con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 14%.Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en El Salto