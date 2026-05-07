Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 7 de mayo anticipa que estará con muy nuboso con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

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Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

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