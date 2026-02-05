Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 5 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

