Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 5 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11