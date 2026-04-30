Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 30 de abril informa que estará con nubes con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 10%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

