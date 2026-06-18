Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 18 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta