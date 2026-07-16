Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 16 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 17 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 23 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tapalpa