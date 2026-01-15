Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 15 de enero prevé que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

