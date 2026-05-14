Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 14 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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