Domingo, 05 de Abril 2026

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 5 de abril informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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