Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 5 de abril informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta