Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 3 de mayo anticipa que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

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