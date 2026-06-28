Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 28 de junio informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

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Clima en Chapala

Clima en Zapopan

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