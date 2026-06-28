Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 28 de junio informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México