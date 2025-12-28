Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 28 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 29 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

