Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 22 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 9

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

