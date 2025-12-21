Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 21 de diciembre informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

