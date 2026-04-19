Domingo, 19 de Abril 2026

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 19 de abril prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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