Domingo, 18 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 18 de enero informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
Clima en Cancún
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Mazamitla
Clima en Monterrey
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

  • Clima en Tlajomulco de Zúñiga
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones