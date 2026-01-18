Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 18 de enero informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 20 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos