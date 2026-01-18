Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 18 de enero informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

