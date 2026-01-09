Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 9 de enero determina que estará con muy nuboso con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

