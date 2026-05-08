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Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 8 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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