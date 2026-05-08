Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 8 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Monterrey