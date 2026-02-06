Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 6 de febrero informa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 7 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

