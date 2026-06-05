Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 5 de junio informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

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Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

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