Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 5 de junio informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Viernes 12 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey