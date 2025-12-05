Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 5 de diciembre prevé que estará con algo de nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Domingo 7 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

