Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 30 de enero prevé que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Domingo 1 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 2 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11