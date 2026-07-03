Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 3 de julio determina que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan