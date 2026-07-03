Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 3 de julio determina que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

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