Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 21 de noviembre determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 22 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 26 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12