Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 20 de febrero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 9

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

