Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 2 de enero informa que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

