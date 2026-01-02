Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 2 de enero informa que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún