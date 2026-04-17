Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 17 de abril anticipa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 17%.Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá