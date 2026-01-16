Viernes, 16 de Enero 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 16 de enero prevé que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 2% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

