Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 15 de mayo informa que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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