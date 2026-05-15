Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 15 de mayo informa que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Guadalajara