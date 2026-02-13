Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 13 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.

Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

