Viernes, 13 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 13 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.

Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Tonalá
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Ciudad de México
Clima en Monterrey
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

  • Clima en Tepatitlán de Morelos
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones