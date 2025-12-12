Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 12 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

