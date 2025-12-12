Viernes, 12 de Diciembre 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 12 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

