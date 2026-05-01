Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 1 de mayo prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Mazamitla