Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 6 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 15 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

