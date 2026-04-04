Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 4 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto