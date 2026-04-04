Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 4 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

