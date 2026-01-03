Sábado, 03 de Enero 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 3 de enero informa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

