Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 3 de enero informa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14